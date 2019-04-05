Сербия возмутилась флагом Косово на «Ахмат Арене» и пожаловалась в МИД. На стадионе сняли все флаги

После того, как Белград потребовал разобраться с появлением флага непризнанной Республики Косово на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, оттуда убрали все флаги

«Мы очень неприятно удивлены подвешенным под свод арены флагом так называемой Республики Косово на стадионе в Грозном. (…) Ожидаем, что местные компетентные органы отреагируют в соответствии с официальной позицией Российской Федерации», — заявил Терзич «Известиям» .

Флаг Косово был замечен во время матча чемпионата России между московским «Спартаком» — дружественным клубом сербской «Црвены Звезды» и грозненским «Ахматом». Посол Сербии в РФ Славенко Терзич заявил, что в Белграде этот факт вызвал крайнее удивление.

Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Россия не поддержала албанский сепаратизм. Москва неоднократно на различных площадках, включая ООН, заявляла о нарушении международного права и насильственном отделении края от Сербии.

Пресс-атташе «Ахмат Арены» Рамзан Умаров пояснил, что на стадионе развешены флаги всех национальных сборных, в которых играют легионеры клуба. В их числе футболист Бернард Бериша (играет за «Ахмат» с 2016 года), который родился в городе Печ региона Косово и Метохия и выступает за команду самопровозглашенной республики.

«Этот флаг появился на стадионе не вчера и не сегодня, он висит на арене уже несколько лет. Не понимаю, зачем сейчас раздувать эту историю», — сказал Умаров.

В МИД сообщили, что «обратили внимание компетентных властей Чеченской Республики на недопустимость использования на территории Российской Федерации символики непризнанных квазигосударственных образований». В ведомстве назвали появление флага на стадионе технической ошибкой.

Позже стало известно, что флаг Косово со стадиона убрали. Также были сняты все другие флаги.

«Мы убрали флаг Косово и всех остальных стран, представители которых выступают за наш клуб, со стадиона "Ахмат-Арена". Думаю, это окончательное решение», — сказал Умаров «Чемпионату».

Ситуацию также прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«За футбольный клуб "Ахмат" выступает спортсмен из Косово. Если в фанзоне спорткомплекса "Ахмат-Арена" и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения. Что касается отношения руководства Чеченской Республики к этому вопросу, то оно строго соответствует официальной позиции Российской Федерации», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.