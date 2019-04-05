Трое в масках украли мешки с деньгами из автомобиля «Почты России» на Ставрополье

Ставропольский край

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Полиция Ставрополья ищет трех мужчин, которые ограбили автомобиль «Почты России», перевозивший деньги

Инцидент произошел днем 5 апреля на территории поселка Винсады Предгорного района.

«Трое неизвестных в масках напали на автомобиль отделения связи, который перевозил деньги. Сумма ущерба устанавливается», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

«Ставропольская правда» пишет, что вооруженные налетчики в масках остановили машину и, угрожая водителю, завладели мешками с деньгами. 
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Губернатор Владимир Владимиров сообщил на своей странице в инстаграме, что держит ситуацию на личном контроле.

Грабеж Почта
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