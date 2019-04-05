Трое в масках украли мешки с деньгами из автомобиля «Почты России» на Ставрополье
Полиция Ставрополья ищет трех мужчин, которые ограбили автомобиль «Почты России», перевозивший деньги
Инцидент произошел днем 5 апреля на территории поселка Винсады Предгорного района.
«Трое неизвестных в масках напали на автомобиль отделения связи, который перевозил деньги. Сумма ущерба устанавливается», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.
«Ставропольская правда» пишет, что вооруженные налетчики в масках остановили машину и, угрожая водителю, завладели мешками с деньгами.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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