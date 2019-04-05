Ростовская область собирается потратить 14 млн рублей на немецкие танки
Для одной из площадок музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области собираются закупить три копии немецкой военной техники
Данные о приобретении появились на портале госзакупок. Электронный аукцион провели 25 марта, заказчиком был Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник.
В документах закупки сказано, что исполнитель должен изготовить недействующую копию танков «Тигр» и «Пантера», а также копию самоходного орудия StuG III Ausf G. Внешний вид копий с любого ракурса должен быть максимально приближен к реальным изделиям, участвующим в боевых действиях на Миус-фронте в августе 1943 года.
Начальная цена контракта составляла 18,3 млн рублей. В торгах победило ООО «Рондо-с», которое согласилось выполнить заказ за 14,1 млн рублей. Источник финансирования закупки — областной бюджет и средства музея-заповедника, они выделили 17,1 млн и 1,1 млн рублей соответственно.
По данным РБК, «Рондо-с» зарегистрировано в Самарской области. Предприятие занимается производством приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для демонстрационных целей.
Музей «Самбекские высоты» собираются открыть в 2020 году в Неклиновском районе Ростовской области. Там хотят построить музейный комплекс по аналогии с музеем на Поклонной горе. В составе комплекса запланированы здание музея с выставочными залами на 1,5 тыс. кв. метров, конференц-зал и фондохранилище, открытая выставочная площадка, а также мемориал памяти павших героев с местами для захоронения.
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