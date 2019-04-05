Ростовская область собирается потратить 14 млн рублей на немецкие танки

Для одной из площадок музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области собираются закупить три копии немецкой военной техники

Данные о приобретении появились на портале госзакупок. Электронный аукцион провели 25 марта, заказчиком был Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник.

В документах закупки сказано, что исполнитель должен изготовить недействующую копию танков «Тигр» и «Пантера», а также копию самоходного орудия StuG III Ausf G. Внешний вид копий с любого ракурса должен быть максимально приближен к реальным изделиям, участвующим в боевых действиях на Миус-фронте в августе 1943 года.

Начальная цена контракта составляла 18,3 млн рублей. В торгах победило ООО «Рондо-с», которое согласилось выполнить заказ за 14,1 млн рублей. Источник финансирования закупки — областной бюджет и средства музея-заповедника, они выделили 17,1 млн и 1,1 млн рублей соответственно.