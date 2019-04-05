Минздрав России предложил наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав готовит законопроект, который будет наказывать россиян за распространение информации об отказе от прививок
Первый замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева ответила на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля по поводу ситуации с иммунопрофилактикой и отказами населения от прививок.
В документе она рассказала, что сейчас наблюдается активное распространение необъективной информации о вакцинах и вакцинации в интернете, через СМИ, религиозные секты и другие организации. Из-за подрыва доверия граждан к прививкам в ведомстве начали готовить пакет законопроектов, которые запретят распространение призывов к отказу от них и будут наказывать за публикации таких обращений.
Под призывами понимается обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации, пишет 5 апреля ТАСС со ссылкой на документы. Ответственность за распространение такой информации будет регулироваться Кодексом об административных правонарушениях.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре Минздрав уже предлагал запретить публичные призывы к отказу от прививок.
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