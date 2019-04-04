В Кубанском медицинском университете прошла ярмарка вакансий

Партнерский Краснодарский край

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В Кубанском государственном медуниверситете 4 апреля прошла ярмарка вакансий для студентов, выпускников и ординаторов

Участники ярмарки встретились с представителями медицинских учреждений края. Они узнали о зарплате, мерах социальной поддержки молодых специалистов и вакантных должностях. В мероприятии участвовали около 2 тыс. человек.

В Краснодарском крае наиболее востребованными оказались специальности врача-терапевта, педиатра, участкового педиатра, врача скорой помощи, невролога, рентгенолога, офтальмолога. Всего на ярмарке представили более 1,7 тыс. вакансий.

«Основными задачами центра содействия трудоустройства выпускников является работа с медицинскими организациями, заключение с ними договоров по различным направлениям работы, что способствует содействию трудоустройства выпускников, также работа со студентами, выпускниками университета по обеспечению их возможностями условиями работы», — прокомментировала руководитель центра содействия по трудоустройству выпускников КубГМУ Саида Ахеджак-Нагузе.

На ярмарке провели совещание, в котором приняли участие руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, замминистра здравоохранения Валентина Игнатенко, проректор по учебной и воспитательной работе Татьяна Гайворонская и врачи районных больниц. Для участников мероприятия провели тренинги по технологии поиска работы, консультации по трудовому законодательству.

В 2019 году КубГМУ выпустит 991 специалиста, почти треть из них обучаются по целевым бюджетным договорам. После получения диплома и прохождения аккредитации эти врачи поедут работать в районные больницы Краснодарского края, сообщает пресс-служба вуза.

Здравоохранение Краснодар КубГМУ Медицина Образование Студенты Трудоустройство
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