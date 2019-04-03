В Краснодаре женщина вымогала деньги за включение в несуществующую соцпрограмму по выдаче участков

Жительницу Краснодара будут судить за мошенничество и обещание помочь в получении участков в Новознаменском за взятки

По данным следствия, женщина предлагала за вознаграждение внести людей в реестр на получение участков под застройку по льготной социальной программе. При этом социальной программы, о которой она говорила, не существует.

Подозреваемую задержали при получении взятки в 1,5 млн рублей. Общая сумма ущерба четверым потерпевшим составила более 5 млн рублей.

Дело в отношении 45-летней краснодарки возбудили по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.