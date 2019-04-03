В Краснодаре до конца недели трамваи вечером не поедут в Юбилейный микрорайон

В Краснодаре с 4 по 7 апреля в вечернее время сократят маршруты трамваев № 6, 11 и 21

Это связано с ремонтом трамвайного полотна на пересечении улиц Каляева и Алма-Атинской.

«Днем график движения трамваев останется без изменений. Маршрут поменяется только у тех, которые выйдут на линию после 21 часа», — уточнили в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.

Трамваи маршрута № 6 после 21:15 будут следовать от улицы Димитрова в Западное депо. По стандартному маршруту последний вагон отправится:

4 апреля от Димитрова — в 21:34, из Юбилейного мкр — в 21:45;

5 апреля от Димитрова — в 20:56, из Юбилейного мкр — в 21:45;

6 и 7 апреля от Димитрова — в 21:08, из Юбилейного мкр — в 22:00.

Трамваи № 11 Юбилейный мкр — ж/д вокзал Краснодар-I после 21:25 от вокзала отправятся в Западное депо. По стандартному маршруту последний вагон отправится:

4 апреля от вокзала — в 21:28, из Юбилейного мкр — в 22:05;

5 апреля от вокзала — в 21:15, из Юбилейного мкр — в 21:51;

6 и 7 апреля от вокзала — в 21:29, из Юбилейного мкр — в 22:07.

Трамваи № 21 Солнечная — Юбилейный мкр после 21:05 будут следовать от улицы Солнечной в Западное депо. По стандартному маршруту последний вагон отправится: