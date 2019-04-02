В Сочи трех застройщиков осудили за обман дольщиков и покупателей на 46 млн рублей

Центральный районный суд Сочи вынес приговор троим застройщикам из Сочи и Краснодара, которые обманули 45 человек

Подсудимые, как установило следствие, заключали с гражданами договоры целевого займа, на основании которых привлекали их деньги под строительство многоквартирных домов в Сочи. Дома они начали возводить самовольно, не имея разрешения на строительство и необходимого назначения участков — они предназначались для ведения личного подсобного хозяйства или строительства частного дома. В 2016-2017 гг. мошенники активно рекламировали квартиры в своих жилых комплексах в СМИ и агентствах недвижимости.

«В последующем указанные дома не были построены. От преступных действий подсудимых пострадали жители Краснодарского края, Челябинской, Ростовской, Волгоградской областей, городов Новосибирска, Сыктывкара, Екатеринбурга, Омска, Санкт-Петербурга, Москвы и др. Общая сумма ущерба потерпевших составила более 46 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.