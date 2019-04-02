В Сочи трех застройщиков осудили за обман дольщиков и покупателей на 46 млн рублей
Центральный районный суд Сочи вынес приговор троим застройщикам из Сочи и Краснодара, которые обманули 45 человек
Подсудимые, как установило следствие, заключали с гражданами договоры целевого займа, на основании которых привлекали их деньги под строительство многоквартирных домов в Сочи. Дома они начали возводить самовольно, не имея разрешения на строительство и необходимого назначения участков — они предназначались для ведения личного подсобного хозяйства или строительства частного дома. В 2016-2017 гг. мошенники активно рекламировали квартиры в своих жилых комплексах в СМИ и агентствах недвижимости.
«В последующем указанные дома не были построены. От преступных действий подсудимых пострадали жители Краснодарского края, Челябинской, Ростовской, Волгоградской областей, городов Новосибирска, Сыктывкара, Екатеринбурга, Омска, Санкт-Петербурга, Москвы и др. Общая сумма ущерба потерпевших составила более 46 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Суд признал застройщиков виновными в 25 преступлениях, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах) и 20 преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество) и в зависимости от роли каждого назначил им наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
По данным администрации Сочи, речь идет об Александр Баженове, Андрее Белькевиче и Ишхане Закаряне. Они занимались строительством ЖК «Марсель» в пер. Виноградном, 1, ЖК «Роза Ветров» на ул. Черновицкой в селе Верхневеселом и в несуществующем доме на Курортном проспекте 96/4, пишет «РБК Краснодар».
Блогер Джонни Тикл провел выходные на Кубани и рассказал об этом на YouTube
Принять участие в ней может каждый
Статьи Партнерский«Пусть вся Россия знает, что Кубань — лучший регион страны»
Кто и как делает YouTube-канал «Южанин»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.