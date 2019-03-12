В Сочи застройщик получил 9 лет колонии за обман 10 дольщиков

В Сочи осудили 37-летнего местного жителя, который продавал иногородним квартиры в самострое в центре курорта

Центральный районный суд Сочи признал Ардашеса Хачатуряна виновным в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество; Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что Хачатурян с 19 декабря 2014 года по 18 января 2017 года заключал с жителями разных регионов России предварительные договоры купли-продажи жилых помещений. На их основании он должен был построить жилой дом на земельном участке ТИЗ «Старожил Мамайки» в Центральном районе Сочи.

При этом разрешения на строительство дома он не имел, также не было оформлено целевое назначение участка, отсутствовало заключение госэкспертизы. Однако Хачатурян начал самовольно возводить дом, привлекая денежные средства.

От его действий пострадали жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Уфы, Нового Уренгоя, Чебоксар и других городов. Сумма ущерба составила для каждого из них от 700 тыс. до 4,4 млн рублей.

Суд приговорил Хачатуряна к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На его имущество наложен арест, а исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.