В Адыгее откроют бесплатные курсы для желающих изучить адыгейский язык
В Майкопе и Тахтамукайском районе в апреле откроют курсы по изучению адыгейского языка для людей разных национальностей и возраста
Об этом порталу Юга.ру сообщил директор Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ) Адам Тлеуж. По его словам, образовательный курс решено организовать в рамках создания на базе АРИГИ Проектного офиса по изучению и сохранению адыгейского языка.
«В результате мониторинга уровня знаний у населения адыгейского языка выяснилось, что у многих жителей, в большинстве русскоязычных, есть потребность и желание выучить язык хотя бы на разговорном уровне. Однако многие не знали, как практически это сделать в силу возраста и занятости. Мы решили помочь людям и организовать для них курсы», — отметил Адам Тлеуж.
Как уточнили в АРИГИ, в списке слушателей уже 80 человек, из них около 50 — русскоязычные. Для них будет организовано пять групп в Майкопе и три группы в Тахтамукайском районе. Курс будет рассчитан на три месяца, программу составляют сами преподаватели.
«Сегодня на встрече с преподавателями мы определим, когда начнется обучение. Планируем, что занятия будут организованы в вечернее время два-три раза в неделю на разных площадках — в АРИГИ, вузах республики, республиканской гимназии, институте повышения квалификации учителей. Также площадки для занятий будут определены в поселках Энем и Яблоновский, в ауле Тахтамукай», — пояснили порталу Юга.ру в АРИГИ.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в республике впервые написали диктант на адыгейском языке. Акцию приурочили ко Дню адыгейского языка и письменности. В ней приняли участи еболее 200 человек.
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