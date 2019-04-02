В Адыгее откроют бесплатные курсы для желающих изучить адыгейский язык

В Майкопе и Тахтамукайском районе в апреле откроют курсы по изучению адыгейского языка для людей разных национальностей и возраста

Об этом порталу Юга.ру сообщил директор Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ) Адам Тлеуж. По его словам, образовательный курс решено организовать в рамках создания на базе АРИГИ Проектного офиса по изучению и сохранению адыгейского языка.

«В результате мониторинга уровня знаний у населения адыгейского языка выяснилось, что у многих жителей, в большинстве русскоязычных, есть потребность и желание выучить язык хотя бы на разговорном уровне. Однако многие не знали, как практически это сделать в силу возраста и занятости. Мы решили помочь людям и организовать для них курсы», — отметил Адам Тлеуж.

Как уточнили в АРИГИ, в списке слушателей уже 80 человек, из них около 50 — русскоязычные. Для них будет организовано пять групп в Майкопе и три группы в Тахтамукайском районе. Курс будет рассчитан на три месяца, программу составляют сами преподаватели.

«Сегодня на встрече с преподавателями мы определим, когда начнется обучение. Планируем, что занятия будут организованы в вечернее время два-три раза в неделю на разных площадках — в АРИГИ, вузах республики, республиканской гимназии, институте повышения квалификации учителей. Также площадки для занятий будут определены в поселках Энем и Яблоновский, в ауле Тахтамукай», — пояснили порталу Юга.ру в АРИГИ.