В Сочи на улице нашли тела двух мужчин

В сочинском поселке Хоста утром 2 апреля обнаружили двух мертвых мужчин

Около 10:00 на улице Ялтинской прохожие заметили двух человек без признаков жизни и обратились в правоохранительные органы.

В следственном отделе по Хостинскому району Сочи порталу Юга.ру уточнили, что погибшими оказались мужчины 40 и 41 лет.

«Проводится проверка, тела отправлены на экспертизу. Признаки насилия при первичном осмотре не обнаружены», — сообщил Юга.ру источник в правоохранительных органах.

Как сообщали Юга.ру, в конце марта в Сочи на берегу моря нашли тело мужчины в спасательном жилете.