В Сочи на улице нашли тела двух мужчин
В сочинском поселке Хоста утром 2 апреля обнаружили двух мертвых мужчин
Около 10:00 на улице Ялтинской прохожие заметили двух человек без признаков жизни и обратились в правоохранительные органы.
В следственном отделе по Хостинскому району Сочи порталу Юга.ру уточнили, что погибшими оказались мужчины 40 и 41 лет.
«Проводится проверка, тела отправлены на экспертизу. Признаки насилия при первичном осмотре не обнаружены», — сообщил Юга.ру источник в правоохранительных органах.
Как сообщали Юга.ру, в конце марта в Сочи на берегу моря нашли тело мужчины в спасательном жилете.
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