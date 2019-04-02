Житель Челябинска похитил у туристов более 3 млн рублей, обещая туры в Анапу и Крым
В Челябинске будут судить директора турфирмы, который продавал несуществующие путевки в Крым и Витязево
По версии следствия, 30-летний директор ООО «45 параллель» с апреля по июль 2016 года заключал договоры на оказание туристических поездок по России. Он предлагал туристам отправиться в 13-девные автобусные туры в Судак и анапский поселок Витязево.
Договоры заключили более 100 человек, однако деньги мужчина присвоил себе. Ущерб превысил 3 млн рублей.
Предпринимателя обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело направили в суд.
Ранее мужчина уже был осужден за аналогичное преступление на два года лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Краснодаре мужчину, который продавал несуществующие путевки на Черное море, приговорили к двум годам лишения свободы.
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