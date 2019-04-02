Бывшего офицера Минобороны осудили за участие в террористической группировке

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 2 апреля вынес приговор Денису Хисамову, которого обвинили в связях с ИГИЛ

В пресс-службе суда сообщили, что Хисамову назначили 19 лет в колонии строгого режима. Также его лишили воинского звания капитана запаса, сообщает РБК.

Отставного офицера из Краснодара Дениса Хисамова обвинили в обучении в лагере боевиков и участие в деятельности террористической организации (ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Как сообщали Юга.ру, офицера задержали с поддельным паспортом гражданина Таджикистана в апреле 2017 года в Турции. Следствие полагает, что ИГ завербовало Хисамова еще в 2010 году. Спустя пять лет он сменил имя, уехал в Сирию, прошел обучение в лагере террористов и участвовал в боевых действиях.

Во время предварительного следствия мужчина дал признательные показания, но на суде заявил, что не причастен к преступлениям и покинул страну из страха. Его знакомые утверждают, что Хисамова вынудили отправиться в Сирию экономические причины — он не смог выплатить кредит на машину и банк начал преследовать должника.