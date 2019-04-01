Дагестанское отделение «Россельхозбанка» обыскали в рамках дела Ашикова — СМИ
Силовики 1 апреля провели обыски в Дагестанском филиале «Россельхозбанка»
Об этом сообщает ряд изданий, в том числе «Интерфакс» и «Черновик». По данным источников, документацию изъяли в связи с задержанием начальника службы безопасности регионального управления банка Раипа Ашикова. Этот пост бывший начальник полиции Махачкалы занял после увольнения из органов внутренних дел.
Как писали Юга.ру, Ашикова задержали 30 марта в аэропорту Махачкалы по подозрению в финансировании терроризма.
По версии ФСБ, Ашиков он финансировал бандподполье вместе с главой районного отдела доставки пенсий Омаром Абдурашидовым.
Сам Абдурашидов утверждает, что его пытали, выбивая показания против Ашикова.
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