Дагестанское отделение «Россельхозбанка» обыскали в рамках дела Ашикова — СМИ

Силовики 1 апреля провели обыски в Дагестанском филиале «Россельхозбанка»

Об этом сообщает ряд изданий, в том числе «Интерфакс» и «Черновик». По данным источников, документацию изъяли в связи с задержанием начальника службы безопасности регионального управления банка Раипа Ашикова. Этот пост бывший начальник полиции Махачкалы занял после увольнения из органов внутренних дел.

Как писали Юга.ру, Ашикова задержали 30 марта в аэропорту Махачкалы по подозрению в финансировании терроризма.

По версии ФСБ, Ашиков он финансировал бандподполье вместе с главой районного отдела доставки пенсий Омаром Абдурашидовым.

Сам Абдурашидов утверждает, что его пытали, выбивая показания против Ашикова.