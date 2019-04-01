Экс-начальника полиции Махачкалы заподозрили в финансировании терроризма — «Черновик»

Газета «Черновик» 31 марта сообщила, что бывшего начальника полиции Махачкалы Раипа Ашикова заподозрили в финансировании терроризма

В 2013 году Раипа Ашикова отстранили от должности начальника полиции Махачкалы после того, как его заподозрили в связях с бандподпольем.

По версии ФСБ, Ашиков занимался финансированием терроризма вместе с главой районного отдела доставки пенсий Омаром Абдурашидовым. Их подозревают в финансировании бандитского подполья Дагестана, написала 31 марта газета «Черновик» со ссылкой на источники.

Ночью 30 марта Ашикова задержали в аэропорту Махачкалы, куда он прилетел из Москвы.

Советский районный суд Махачкалы выберет экс-полицейскому меру пресечения. Его обвиняют по ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

Абдурашидова 31 марта заключили под стражу на 10 суток. На заседании суда он пожаловался, что из него выбивали показания против Раипа Ашикова. Его адвокат утверждает, что Абдурашидова пытали током.