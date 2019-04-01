«Локомотив-Кубань» уступил «Химкам» в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский край, Вся Россия

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 1 апреля провел домашний матч регшулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок»

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 83:87 (24:21, 18:22, 16:17, 25:27).

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Дмитрий Кулагин, на счету которого 21 очко и 5 ассистов. 

У «Химок» лидером стал Микки Джордан, набравший 20 очков. 

Матч в «Баскет-холле» посетили 3 тыс. 408 болельщиков.

Следующую игру красно-зеленые проведут на домашнем паркете 9 апреля, соперником станет саратовский «Автодор».

Эта игра для «Локомотива» стала второй для Роберта Доневалда, который 19 марта сменил Владе Йовановича на посту главного тренера команды. В первом матче краснодарцы под руководством американского специалиста одержали выездную победу над «Цмоки-Минском».

Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань»
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