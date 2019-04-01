«Локомотив-Кубань» уступил «Химкам» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 1 апреля провел домашний матч регшулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок»

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 83:87 (24:21, 18:22, 16:17, 25:27).

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Дмитрий Кулагин, на счету которого 21 очко и 5 ассистов.

Следующую игру красно-зеленые проведут на домашнем паркете 9 апреля, соперником станет саратовский «Автодор».

Эта игра для «Локомотива» стала второй для Роберта Доневалда, который 19 марта сменил Владе Йовановича на посту главного тренера команды. В первом матче краснодарцы под руководством американского специалиста одержали выездную победу над «Цмоки-Минском».