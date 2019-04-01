«Локомотив-Кубань» уступил «Химкам» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 1 апреля провел домашний матч регшулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок»
Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 83:87 (24:21, 18:22, 16:17, 25:27).
Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Дмитрий Кулагин, на счету которого 21 очко и 5 ассистов.
У «Химок» лидером стал Микки Джордан, набравший 20 очков.
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Матч в «Баскет-холле» посетили 3 тыс. 408 болельщиков.
Следующую игру красно-зеленые проведут на домашнем паркете 9 апреля, соперником станет саратовский «Автодор».
Эта игра для «Локомотива» стала второй для Роберта Доневалда, который 19 марта сменил Владе Йовановича на посту главного тренера команды. В первом матче краснодарцы под руководством американского специалиста одержали выездную победу над «Цмоки-Минском».
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