Царевна Несмеяна приедет в «Сочи Парк» на Неделю смеха
В первом тематическом парке России «Сочи Парк» с 3 по 7 апреля будут отмечать Неделю смеха
В Южную резиденцию Бабы-яги на неделю приехала Царевна Несмеяна, и задача гостей — рассмешить ее.
«Помогать ребятам будут сказочные герои, ведь заставить улыбнуться самую грустную девушку на свете — дело нелегкое. Но те, кому удастся это сделать, получат сладкие призы», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».
На Аллее огней клоуны будут рисовать шаржи и дарить их гостям, а также показывать шуточные фокусы и приглашать сфотографироваться.
В Неделю смеха по расписанию будут идти шоу мыльных пузырей, тесла-шоу, шоу Потапа и Милы, представления в дельфинарии, показательные полеты птиц в совариуме, мастер-классы в Артельном дворе и «Королевстве Леденцово».
С 3 апреля «Сочи Парк» открыт с 11:00 до 18:00, детский развлекательный центр «Страна Медведия» и Колесо Времени будут работать с 11:00 до 20:00.
Статьи Партнерский«Пусть вся Россия знает, что Кубань — лучший регион страны»
Кто и как делает YouTube-канал «Южанин»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.