Царевна Несмеяна приедет в «Сочи Парк» на Неделю смеха

В первом тематическом парке России «Сочи Парк» с 3 по 7 апреля будут отмечать Неделю смеха

В Южную резиденцию Бабы-яги на неделю приехала Царевна Несмеяна, и задача гостей — рассмешить ее.

«Помогать ребятам будут сказочные герои, ведь заставить улыбнуться самую грустную девушку на свете — дело нелегкое. Но те, кому удастся это сделать, получат сладкие призы», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

На Аллее огней клоуны будут рисовать шаржи и дарить их гостям, а также показывать шуточные фокусы и приглашать сфотографироваться.