Царевна Несмеяна приедет в «Сочи Парк» на Неделю смеха

Краснодарский край

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В первом тематическом парке России «Сочи Парк» с 3 по 7 апреля будут отмечать Неделю смеха

В Южную резиденцию Бабы-яги на неделю приехала Царевна Несмеяна, и задача гостей — рассмешить ее.

«Помогать ребятам будут сказочные герои, ведь заставить улыбнуться самую грустную девушку на свете — дело нелегкое. Но те, кому удастся это сделать, получат сладкие призы», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

На Аллее огней клоуны будут рисовать шаржи и дарить их гостям, а также показывать шуточные фокусы и приглашать сфотографироваться.

© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»

В Неделю смеха по расписанию будут идти шоу мыльных пузырей, тесла-шоу, шоу Потапа и Милы, представления в дельфинарии, показательные полеты птиц в совариуме, мастер-классы в Артельном дворе и «Королевстве Леденцово».

С 3 апреля «Сочи Парк» открыт с 11:00 до 18:00, детский развлекательный центр «Страна Медведия» и Колесо Времени будут работать с 11:00 до 20:00.

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