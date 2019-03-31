МВД проверяет информацию об избиении мужчины около полицейского участка на Кубани
МВД по Краснодарскому краю проводит проверку информации о том, что в станице Темиргоевской избили мужчину около участка, а сотрудники ничего не предприняли
Информация о происшествии появилась в соцсетях. По словам очевидцев, 30 марта неизвестный избивал мужчину недалеко от участка полиции. Полицейские, находившиеся на улице, якобы слышали крики о помощи, но ничего не предприняли.
«Материал зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Сегодня, 30 марта около 18:00 в станице Темиргоевской неизвестный бил мужчину, женщины кричали, а сотрудники полиции делали вид, что ничего такого не происходит! . Сегодня, около 18:00 недалёко от участка полиции неизвестный избивал мужчину, который уже лежал и не мог шевелиться, одна женщина кричала: — «Там убивают мужчину», а сотрудники полиции стояли в 900 метрах от драки и никак не реагировали, — сообщает нам автор видео. . «Мне, девушке, пришлось самостоятельно лезть в эту драку, чтобы оттащить агрессора, а потом бежать в отделение за полицейскими.. . Когда на место подъехала участковая, у неё состоялся вот такой разговор с потерпевшим: «Либо ты упал, либо мы пишем заявление, других вариантов нет!» . После того, как приехавшие медики привели в чувства избитого, мы с участковой отправились в отделение для дачи показаний, там у меня спросили, чего я хочу от них, я ответила, что сейчас уже ничего, но хотела помощи в тот момент, когда избивали мужчину. Мне сказали, что у них нет сотрудников, а мои слова — ваши сотрудники стояли на порожках и сидели на стульях, они никак не прокомментировали.. . Я совершенно не могу понять, почему подобное происходит на глазах у стражей порядка и почему они бездействовали, когда их звали на помощь, может Вы знаете, почему так..?» . Взято у @chp_krd . . . #чпкурганинск #Курганинск #КраснодарскийКрай #Кубань #kurganinsk #kubankrai #chpkurganinsk . . . Стали очевидцем дтп или чс присылайте нам эксклюзивную информацию в директ или в вотсап номер в шапке профиля @chp_kurganinsk
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