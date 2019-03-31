МВД проверяет информацию об избиении мужчины около полицейского участка на Кубани

МВД по Краснодарскому краю проводит проверку информации о том, что в станице Темиргоевской избили мужчину около участка, а сотрудники ничего не предприняли

Информация о происшествии появилась в соцсетях. По словам очевидцев, 30 марта неизвестный избивал мужчину недалеко от участка полиции. Полицейские, находившиеся на улице, якобы слышали крики о помощи, но ничего не предприняли. «Материал зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.