МВД проверяет информацию об избиении мужчины около полицейского участка на Кубани

Сегодня, 30 марта около 18:00 в станице Темиргоевской неизвестный бил мужчину, женщины кричали, а сотрудники полиции делали вид, что ничего такого не происходит! . Сегодня, около 18:00 недалёко от участка полиции неизвестный избивал мужчину, который уже лежал и не мог шевелиться, одна женщина кричала: — «Там убивают мужчину», а сотрудники полиции стояли в 900 метрах от драки и никак не реагировали, — сообщает нам автор видео. . «Мне, девушке, пришлось самостоятельно лезть в эту драку, чтобы оттащить агрессора, а потом бежать в отделение за полицейскими.. . Когда на место подъехала участковая, у неё состоялся вот такой разговор с потерпевшим: «Либо ты упал, либо мы пишем заявление, других вариантов нет!» . После того, как приехавшие медики привели в чувства избитого, мы с участковой отправились в отделение для дачи показаний, там у меня спросили, чего я хочу от них, я ответила, что сейчас уже ничего, но хотела помощи в тот момент, когда избивали мужчину. Мне сказали, что у них нет сотрудников, а мои слова — ваши сотрудники стояли на порожках и сидели на стульях, они никак не прокомментировали.. . Я совершенно не могу понять, почему подобное происходит на глазах у стражей порядка и почему они бездействовали, когда их звали на помощь, может Вы знаете, почему так..?»