Около 20 эногастрономических фестивалей пройдут в высокий сезон на Кубани

На эногастрономических фестивалях, которые пройдут в Краснодарском крае в высокий сезон, можно будет попробовать блюда кубанской кухни и местные вина

По данным краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, всего на этот год запланировано около 20 таких мероприятий. Ежегодно их участниками становятся более 150 тыс. человек.

Откроется фестивальный сезон в конце мая. 25 мая в станице Староминской состоится IV Фестиваль кубанского кваса. Организаторы сообщили, что на мероприятии планируется установить два рекорда, которые внесут в Книгу рекордов Гиннесса — создать «Самый большой стакан с квасом» объемом более 5 тыс. литров и «Самую большую "живую" надпись слова «квас» с участием тысячи человек. Также в программе — выставка-ярмарка, экскурсии на завод по производству кваса, десантирование спортсменов-парашютистов, молодежный массовый забег, розыгрыши призов и т.д.