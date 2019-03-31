Около 20 эногастрономических фестивалей пройдут в высокий сезон на Кубани
На эногастрономических фестивалях, которые пройдут в Краснодарском крае в высокий сезон, можно будет попробовать блюда кубанской кухни и местные вина
По данным краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, всего на этот год запланировано около 20 таких мероприятий. Ежегодно их участниками становятся более 150 тыс. человек.
Откроется фестивальный сезон в конце мая. 25 мая в станице Староминской состоится IV Фестиваль кубанского кваса. Организаторы сообщили, что на мероприятии планируется установить два рекорда, которые внесут в Книгу рекордов Гиннесса — создать «Самый большой стакан с квасом» объемом более 5 тыс. литров и «Самую большую "живую" надпись слова «квас» с участием тысячи человек. Также в программе — выставка-ярмарка, экскурсии на завод по производству кваса, десантирование спортсменов-парашютистов, молодежный массовый забег, розыгрыши призов и т.д.
С 27 по 31 мая в горном кластере Сочи состоится Gastreet International Restaurant Show. На 10 тематических площадках выступят ведущие специалисты России и мира в гастрономии — рестораторы и шеф-повара, эксперты в сфере HoReCa. Предполагаются образовательные программы и мастер-классы с дегустациями от лучших поваров. В рамках мероприятия пройдет музыкальные фестивали под открытым небом.
В министерстве отметили, что сейчас на Кубани 35 предприятий специализируются на эногастрономическом направлении туризма. Такие объекты предлагают принять участие в винных и чайных турах, дегустациях, познакомиться с традициями и культурой народов Кубани. Предприятия расположены на территории 11 районов и городов — в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, а также Темрюкском, Северском, Усть-Лабинском и других районах края.
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