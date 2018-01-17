На Кубани в 2018 году планируется запустить около 90 эногастрономических туров
Порядка 90 винных туров по территориям Анапы, Геленджика и Абрау-Дюрсо продолжительностью от одного до пяти дней запустят в Краснодарском крае в 2018 году
«Ожидается, что в феврале 2018 года начнет работу сайт Ассоциации аграрного туризма. На портале будет размещено около 100 предложений по отдыху, в том числе винные маршруты, разработанные совместно с ведомством», — сообщили в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
В ведомстве напомнили, что в регионе уже действует созданный минкурортов края винный маршрут «Янтарная Лоза», который предусматривает посещение семи объектов винного туризма.
По данным министерства, в 2017 году только Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском посетили более 420 тыс. туристов, что на 60 тысяч больше, чем годом ранее.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.