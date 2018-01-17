На Кубани в 2018 году планируется запустить около 90 эногастрономических туров

Порядка 90 винных туров по территориям Анапы, Геленджика и Абрау-Дюрсо продолжительностью от одного до пяти дней запустят в Краснодарском крае в 2018 году

«Ожидается, что в феврале 2018 года начнет работу сайт Ассоциации аграрного туризма. На портале будет размещено около 100 предложений по отдыху, в том числе винные маршруты, разработанные совместно с ведомством», — сообщили в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

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