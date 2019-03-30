«Ахмат» проиграл «Спартаку»
В Грозном ФК «Ахмат» 30 марта сыграл с московским «Спартаком»
Матч 21-го тура чемпионата России завершился со счетом 1:3. Луис Адриано оформил дубль (7-я и 68-я минуты), забив первый мяч с пенальти. Еще один мяч от «Спартака» забил Денис Глушаков в дополнительное время. Единственный гол «Ахмата» забил Беким Балай на девятой минуте.
«Ахмат» завершал матч в меньшинстве, на 63-й минуте удалили Андрея Семенова. Следующий матч грозненский клуб сыграет на выезде против «Оренбурга» 8 апреля.
Как сообщали Юга.ру, в том же туре футбольный клуб «Ростов» в домашнем матче победил «Урал».
Статьи ПартнерскийЭкзамены близко. Три способа хорошо подготовиться, чтобы успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ
Советы и рекомендации
Культурные и спортивные события выходных в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.