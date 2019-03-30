«Ахмат» проиграл «Спартаку»  

В Грозном ФК «Ахмат» 30 марта сыграл с московским «Спартаком»

Матч 21-го тура чемпионата России завершился со счетом 1:3. Луис Адриано оформил дубль (7-я и 68-я минуты), забив первый мяч с пенальти. Еще один мяч от «Спартака» забил Денис Глушаков в дополнительное время. Единственный гол «Ахмата» забил Беким Балай на девятой минуте.

«Ахмат» завершал матч в меньшинстве, на 63-й минуте удалили Андрея Семенова. Следующий матч грозненский клуб сыграет на выезде против «Оренбурга» 8 апреля.