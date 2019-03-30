«Ростов» дома обыграл «Урал»

Футбольный клуб «Ростов» 30 марта в домашнем матче сыграл с «Уралом»

Матч состоялся в рамках 21-го тура РПЛ. На десятой минуте счет открыл Алексей Ионов. На 52-й минуте счет сравнял игрок «Урала» Отман Эль-Кабир. В добавленное время автогол забил Павел Ионов. «Ростов» победил со счетом 2:1.

Следующая игра «Ростова» состоится на выезде 7 апреля против «Уфы».