«Краснодар-2» и «Армавир» сыграли с соперниками вничью, «Сочи» обошел «Мордовию»
Футбольный клуб «Армавир» 30 марта сыграл против московского «Спартака-2», «Краснодар-2» сразился с ярославским «Шинником», а «Сочи» — с «Мордовией»
Домашняя игра «Краснодара-2» прошла в 29-м туре ФНЛ. Счет на 6-й минуте открыл Ишхан Гелоян из команды-соперника. Ответный гол на 22-й минуте забил Александр Черников. Следующий матч «Краснодар-2» проведет 7 апреля на выезде со «Спартаком-2».
«Армавир» также принимал соперника на домашнем поле. За весь матч футболисты не забили ни одного гола. Следующий матч «Армавира» запланирован на 7 апреля против «Факела».
«Сочи» выступил против «Мордовии» на выезде. Матч завершился со счетом 0:2, первый гол на 61-й минуте забил Ян Казаев. Второй гол забил Максим Барсов на 66-й минуте. В следующем туре «Сочи» сыграет с «Тюменью» также 7 апреля, это будет домашний матч.
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