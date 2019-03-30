«Краснодар-2» и «Армавир» сыграли с соперниками вничью, «Сочи» обошел «Мордовию»

Футбольный клуб «Армавир» 30 марта сыграл против московского «Спартака-2», «Краснодар-2» сразился с ярославским «Шинником», а «Сочи» — с «Мордовией»

Домашняя игра «Краснодара-2» прошла в 29-м туре ФНЛ. Счет на 6-й минуте открыл Ишхан Гелоян из команды-соперника. Ответный гол на 22-й минуте забил Александр Черников. Следующий матч «Краснодар-2» проведет 7 апреля на выезде со «Спартаком-2».

«Армавир» также принимал соперника на домашнем поле. За весь матч футболисты не забили ни одного гола. Следующий матч «Армавира» запланирован на 7 апреля против «Факела».