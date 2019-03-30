Осужденный за подстрекательство к теракту в Сочи Павел Гриб прекратил голодовку
Гражданин Украины Павел Гриб, которого осудили за содействие в террористической деятельности, 29 марта прекратил голодовку
Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонид Петрашис рассказал, что Гриб написал заявление о прекращении голодовки.
«29 марта Гриб написал заявление о прекращении голодовки после проведения с ним разъяснительной беседы руководством СИЗО №4 о возможных ухудшениях здоровья, связанных с прекращением приема пищи», — сказал Петрашис.
По его словам, Гриба в тот же день вывезли в больницу на обследование. Состояние здоровья юноши, по словам общественника, удовлетворительное, в оперативном лечении не нуждается и препятствий для содержания под стражей у него нет, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, 22 марта 19-летнему Павлу Грибу назначили шесть лет колонии по ч. 1 ст. 205.1 (Содействие в террористической деятельности). В ответ он объявил голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают украинских врачей и не оказывают помощь.
По версии следствия, Гриб с 27 марта по 15 мая 2017 года через интернет уговаривал старшеклассницу из Сочи активировать самодельную бомбу на выпускном вечере 30 июня, а после этого рекомендовал ей покинуть Россию.
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