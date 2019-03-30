Осужденный за подстрекательство к теракту в Сочи Павел Гриб прекратил голодовку

Ростовская область

Распечатать

Гражданин Украины Павел Гриб, которого осудили за содействие в террористической деятельности, 29 марта прекратил голодовку

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонид Петрашис рассказал, что Гриб написал заявление о прекращении голодовки.

«29 марта Гриб написал заявление о прекращении голодовки после проведения с ним разъяснительной беседы руководством СИЗО №4 о возможных ухудшениях здоровья, связанных с прекращением приема пищи», — сказал Петрашис.

По его словам, Гриба в тот же день вывезли в больницу на обследование. Состояние здоровья юноши, по словам общественника, удовлетворительное, в оперативном лечении не нуждается и препятствий для содержания под стражей у него нет, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, 22 марта 19-летнему Павлу Грибу назначили шесть лет колонии по ч. 1 ст. 205.1 (Содействие в террористической деятельности). В ответ он объявил голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают украинских врачей и не оказывают помощь.

По версии следствия, Гриб с 27 марта по 15 мая 2017 года через интернет уговаривал старшеклассницу из Сочи активировать самодельную бомбу на выпускном вечере 30 июня, а после этого рекомендовал ей покинуть Россию.

Исправительные учреждения Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Урожай» вничью сыграл со «Спартаком-Нальчиком»
Источник сообщил о гибели автогонщика во время ралли в Геленджике
Осужденный за подстрекательство к теракту в Сочи Павел Гриб прекратил голодовку
Нурмагомедов обещал фанатам скорую встречу
Минтруда назвал самые стабильные сферы труда в России
В Дагестане на бывшего воспитателя детского дома завели дело за избиение воспитанника

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале