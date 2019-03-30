В загоревшемся мебельном центре в Краснодаре потушили открытый огонь

Краснодарский край

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В Краснодаре 30 марта ликвидировали открытое горение в мебельном центре на Ростовском шоссе

В 11:37 огонь локализовали на площади 500 кв. метров. В 11:49 пожарные ликвидировали открытое горение. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлекли 38 единиц техники и 102 человека.

Как сообщали Юга.ру, пожар в мебельном центре на Ростовском шоссе начался утром 30 марта. 

© Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
Краснодар МЧС Пожары
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