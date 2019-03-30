В загоревшемся мебельном центре в Краснодаре потушили открытый огонь
В Краснодаре 30 марта ликвидировали открытое горение в мебельном центре на Ростовском шоссе
В 11:37 огонь локализовали на площади 500 кв. метров. В 11:49 пожарные ликвидировали открытое горение. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, погибших и пострадавших нет.
Для тушения пожара привлекли 38 единиц техники и 102 человека.
Как сообщали Юга.ру, пожар в мебельном центре на Ростовском шоссе начался утром 30 марта.
Статьи ПартнерскийЭкзамены близко. Три способа хорошо подготовиться, чтобы успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ
Советы и рекомендации
Культурные и спортивные события выходных в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.