В загоревшемся мебельном центре в Краснодаре потушили открытый огонь

В Краснодаре 30 марта ликвидировали открытое горение в мебельном центре на Ростовском шоссе

В 11:37 огонь локализовали на площади 500 кв. метров. В 11:49 пожарные ликвидировали открытое горение. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлекли 38 единиц техники и 102 человека.