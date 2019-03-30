В Краснодаре на Ростовском шоссе загорелся мебельный центр
В Краснодаре 30 марта начался пожар в металлическом ангаре на Ростовском шоссе
Сообщение о возгорании поступило в 10:29. На место пожара первые подразделения прибыли в 10:34.
По данным на 10:44, площадь пожара достигла 500 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
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