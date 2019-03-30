В Краснодаре на Ростовском шоссе загорелся мебельный центр

В Краснодаре 30 марта начался пожар в металлическом ангаре на Ростовском шоссе

Сообщение о возгорании поступило в 10:29. На место пожара первые подразделения прибыли в 10:34.

По данным на 10:44, площадь пожара достигла 500 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.