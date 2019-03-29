В Сочи ростовчанин получил штраф за публикацию экстремистской песни
В Сочи уроженца Ростовской области привлекли к административной ответственности за распространение материалов с призывами к экстремизму
«В музыкальной подборке, которую мужчина разместил в открытом доступе на странице во "ВКонтакте", содержались высказывания, разжигающие межнациональную рознь и призывающие к насильственным действиям в отношении представителей славянских народностей», — сообщили 29 марта в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Эти песни были внесены в Федеральный список экстремистских материалов.
Контент выявили оперативные сотрудники краевого погрануправления на персональной странице 33-летнего ростовчанина, который несколько лет назад приехал в Сочи на заработки. Мужчина вместе с семьей поселился в предгорном районе города-курорта и работал по профессии, связанной с горной инженерией.
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На нарушителя завели административное производство по ст. 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов), в рамках которой Адлерский районный суд назначил наказание в виде штрафа.
Ростовчанин полностью раскаялся в содеянном, удалил запрещенные материалы из доступа и заблокировал страницу.
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