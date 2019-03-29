В выходные на Кубани потеплеет до 16 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 30 по 31 марта

В Краснодарском краевом гидрометцентре порталу Юга.ру рассказали, что в выходные на Кубани осадков не ожидается. Днем в субботу столбики термометров покажут 8-13 °С, в воскресенье потеплеет до 16 °С. При этом ветер может усилиться до 15-17 м/c.

В краевой столице в последние дни марта будет ясная погода. В субботу воздух прогреется до 11-12 °С, в воскресенье — до 16 °С.

Как сообщали Юга.ру, до 30 марта на Кубани будет действовать экстренное предупреждение по заморозкам в ночные и утренние часы.

Кроме того, в горах региона на отметках выше 1500 метров над уровнем моря до 31 марта сохранится опасность схода лавин, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.