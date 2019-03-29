В центре Краснодара на день ограничат движение

В Краснодаре 30 марта перекресток улиц Чкалова и Горького закроют для движения машин

Через перекресток нельзя будет проехать с 7:00 до 20:00. Такие меры примут в связи с ремонтом на сетях инженерных коммуникаций. Для водителей установят запрещающие знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: В Краснодаре начали ремонт улицы Кожевенной