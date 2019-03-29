В центре Краснодара на день ограничат движение

Краснодарский край

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В Краснодаре 30 марта перекресток улиц Чкалова и Горького закроют для движения машин

Через перекресток нельзя будет проехать с 7:00 до 20:00. Такие меры примут в связи с ремонтом на сетях инженерных коммуникаций.

Для водителей установят запрещающие знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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На этом участке улицы Чкалова организовано одностороннее движение. Участок можно будет объехать по соседним улицам.

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