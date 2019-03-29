Россиянам предложили доплачивать за неудобный рабочий график

Министерство труда предложило ввести доплаты россиянам с неудобным графиком работы

В Минтруде России планируют разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неудобный рабочий график. Условия работы могут признать оптимальными, допустимыми, вредными или опасными.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виталий Трумель рассказал, что перегрузки и негативные состояния имеют накопительный эффект и влияют на здоровье. От этого падает производительность труда.

При вредных или опасных условиях труда сотруднику будет положена дополнительная денежная компенсация не менее 4% к окладу, а также не меньше семи дополнительных дней отдыха и сокращенная на четыре часа рабочая неделя, написали 29 марта RT.

В первую очередь такие изменения могут коснуться сотрудников правоохранительных органов, педагогов, медиков, журналистов, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта.