Россиянам предложили доплачивать за неудобный рабочий график

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Министерство труда предложило ввести доплаты россиянам с неудобным графиком работы

В Минтруде России планируют разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неудобный рабочий график. Условия работы могут признать оптимальными, допустимыми, вредными или опасными.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виталий Трумель рассказал, что перегрузки и негативные состояния имеют накопительный эффект и влияют на здоровье. От этого падает производительность труда.

При вредных или опасных условиях труда сотруднику будет положена дополнительная денежная компенсация не менее 4% к окладу, а также не меньше семи дополнительных дней отдыха и сокращенная на четыре часа рабочая неделя, написали 29 марта RT.

В первую очередь такие изменения могут коснуться сотрудников правоохранительных органов, педагогов, медиков, журналистов, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта.

Как сообщали Юга.ру, в Министерстве труда и соцзащиты РФ рассматривают вопрос о том, чтобы увеличить продолжительность рабочего дня женщинам в селах, поскольку они трудятся по сокращенной норме. Сейчас они работают 36 часов в неделю при стандартной норме 40 часов.

Деньги Министерство труда и социальной защиты России отдых
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