Фермеры возмущены: Минтруд хочет продлить рабочий день женщинам в селах

В Министерстве труда и соцзащиты РФ рассматривают вопрос о том, чтобы увеличить продолжительность рабочего дня женщинам в селах, поскольку они трудятся по сокращенной норме

Норму об укороченной рабочей неделе ввели в ноябре 1990 года. Она зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе». По этому документу женщины, живущие в сельской местности, должны работать по 36 часов в неделю. Стандартная норма — 40 часов в неделю. «Известия» 27 марта написали, что Минтруд планирует ее отменить. В пресс-службе ведомства не объяснили, почему возникла такая необходимость. Уточняется, что в Минтруде провели два совещания по этому вопросу. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой изданию пояснили, что инициатива по отмене сокращенной рабочей недели включена в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года.

По данным Краснодарстата, в 2018 году на Кубани численность населения составляла 5,6 млн человек. Из них 3,1 млн человек — городское население, 2,5 млн человек — сельское. На хуторах, в станицах и поселках живут около 1,2 млн мужчин и 1,3 млн женщин.

Член Общественной палаты РФ, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), член Общественного совета Минсельхоза РФ Александр Шипулин рассказал порталу Юга.ру, к каким последствиям может привести инициатива Минтруда. «Это все бюрократия и формализм. Они [представители ведомств] часто бывают оторваны от реальной жизни и не понимают, о чем говорят. Давайте зададим вопрос: женщина на селе — кто это? Тяговая лошадь или жена, мать, бабушка? У женщин 36-часовая рабочая неделя для того, чтобы успевать заниматься детьми, воспитывать внуков, уделять внимание мужу, чтобы он налево не ушел, и вести свое личное хозяйство», — сказал Шипулин. Он пояснил, что без личного хозяйства на селе жизни не бывает. «Я считаю, что это попытка закрутить гайки. На селе работы хватает, особенно когда погодные условия позволяют. В огородах очень много работы. Те люди, которые занимаются животноводством, вообще спят считанные часы. Рано встают, доят коров, перерабатывают продукцию, едут на рынок и продают ее. Потом вечерняя дойка, затем молоко надо перегнать через сепаратор, подготовить для продажи на рынке, сделать сыр, творог. Те люди, которые записывают эти инициативы, этого не знают», — отметил председатель Совета АККОР. По его словам, сельские территории находятся в угнетенном состоянии. Молодежь уезжает из села в город, потому что там выше заработная плата, больше свободного времени и условия лучше. «Сельские территории надо, наоборот, надо выводить на новые условия жизни, чтобы молодежь увидела там достаток и перспективу. Инициативы должны исходить от людей. А министерству нужно их оценивать и поддерживать», — заключил Шипулин.