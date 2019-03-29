Артист Краснодарского музтеатра Дрожняк первым на Кубани получил премию «Золотая маска»

75-летний артист Краснодарского музыкального театра ТО «Премьера» Юрий Дрожняк удостоен престижной театральной премии «Золотая маска»

Торжественная церемония награждения прошла в Москве 27 марта, в Международный день театра.

Юрий Дрожняк был отмечен в новой для премии номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Всего лауреатами «Золотой маски» в этой номинации стали 15 актеров, режиссеров, дирижеров и драматургов. Среди них — артист балета Владимир Васильев, актер театра и кино Василий Лановой, актрисы театра и кино Элина Быстрицкая и Инна Чурикова, театровед Вадим Гаевский, драматург Александр Гельман и другие.

«Я никогда не думал, что попаду в число таких выдающихся деятелей театра. Поэтому это было очень приятно и волнительно. Я благодарю своих коллег по сцене — в Краснодаре, Геленджике, Туапсе, Новороссийске, Анапе. Это первая "Золотая маска" на Кубани, и я глубоко убежден, что эта награда — всей культуры края. В этом смысле я как полпред», — прокомментировал получение премии Юрий Дрожняк, слова которого приводит «Кубань 24».

Имена лауреатов конкурсной программы XXV Фестиваля «Золотая Маска» объявят на церемонии, которая состоится 16 апреля в Большом театре.