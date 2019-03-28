Близкие к Кремлю эксперты: 53% жителей Адыгеи довольны главой республики
В Адыгее зафиксировали рост числа жителей региона, довольных деятельностью главы республики и считающих, что ситуация улучшается
К такому выводу пришли специалисты Института экономических и социальных исследований (ИЭСИ) по результатам анализа программы Кремля по обновлению регионального госуправления. Основные выводы исследования были опубликованы 25 марта в докладе «Обновление. Два года новой кадровой политики».
По данным георейтинга Фонда «Общественное мнение» по данным на ноябрь 2018 года, среди 20 регионов с самой высокой долей положительных оценок деятельности главы субъекта оказались 13 регионов, в которых за последние два года обновилось руководство. Адыгея в этом рейтинге заняла 16-е место. По данным ИЭСИ, 53,6% жителей республики положительно оценивающих деятельность главы региона, а 44,6% жителей почувствовали, что ситуация в регионе улучшается.
В числе лидеров рейтингов оказались руководители регионов СКФО — Рамзан Кадыров (Чечня), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Владимир Васильев (Дагестан), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Сергей Аксенов (Крым).
Как сообщали Юга.ру, 10 сентября 2017 года депутаты парламента Адыгеи единогласно избрали главой республики Мурата Кумпилова. Тогда он назвал приоритетами исполнение социальных обязательств, создание индустриальных парков, стимулирование производства местного сырья для АПК, развитие туризма.
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