Близкие к Кремлю эксперты: 53% жителей Адыгеи довольны главой республики

В Адыгее зафиксировали рост числа жителей региона, довольных деятельностью главы республики и считающих, что ситуация улучшается

К такому выводу пришли специалисты Института экономических и социальных исследований (ИЭСИ) по результатам анализа программы Кремля по обновлению регионального госуправления. Основные выводы исследования были опубликованы 25 марта в докладе «Обновление. Два года новой кадровой политики».

По данным георейтинга Фонда «Общественное мнение» по данным на ноябрь 2018 года, среди 20 регионов с самой высокой долей положительных оценок деятельности главы субъекта оказались 13 регионов, в которых за последние два года обновилось руководство. Адыгея в этом рейтинге заняла 16-е место. По данным ИЭСИ, 53,6% жителей республики положительно оценивающих деятельность главы региона, а 44,6% жителей почувствовали, что ситуация в регионе улучшается.