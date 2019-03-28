СК: Бывший депутат из Северной Осетии, избивший учительницу, угрожал ее убить
В Северной Осетии возбудили уголовное дело против бывшего депутата райсобрания Василия Гогичашвили, который в начале марта избил учительницу на глазах у детей
ЧП произошло в ардонской школе № 4. Депутат ворвался в класс, в котором проходил урок, схватил учительницу за волосы и ударил четыре раза рукой по голове.
В пресс-службе СУ СК РФ по Северной Осетии 28 марта уточнили, что после этого Гогичашвили завел учительницу в кабинет директора школы. Там он взял с тумбочки нож и стал угрожать женщине убийством. Его остановил директор школы.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Расследование продолжается.
Как сообщали Юга.ру, 13 марта Василий Гогичашвили опубликовал видеообращение, в котором сообщил о том, что сложил мандат. При этом он заявил, что никого не избивал.
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