СК: Бывший депутат из Северной Осетии, избивший учительницу, угрожал ее убить

В Северной Осетии возбудили уголовное дело против бывшего депутата райсобрания Василия Гогичашвили, который в начале марта избил учительницу на глазах у детей

ЧП произошло в ардонской школе № 4. Депутат ворвался в класс, в котором проходил урок, схватил учительницу за волосы и ударил четыре раза рукой по голове.

В пресс-службе СУ СК РФ по Северной Осетии 28 марта уточнили, что после этого Гогичашвили завел учительницу в кабинет директора школы. Там он взял с тумбочки нож и стал угрожать женщине убийством. Его остановил директор школы.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Расследование продолжается.