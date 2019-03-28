Россияне почти вдвое превысили норму употребления сахара в 2018 году

В Минсельхозе РФ подсчитали, что в 2018 году каждый россиянин в среднем употребил почти 40 кг сахара

В прошлом году жители страны употребили по 39,4 кг сахара на человека при норме Минздрава в 24 кг, передает RT со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Кроме того, россияне съели больше мяса и мясопродуктов — 75,1 кг на человека при норме 73 кг.

При этом молока и молокопродуктов было съедено на 100 кг меньше нормы — 225,2 кг на человека при норме 325 кг.

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что ВОЗ уже давно признала избыточное употребление сахара серьезным риском для здоровья. Однако люди все равно не считают количество сахара в кондитерских изделиях.