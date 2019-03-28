Абонентам «МегаФона» предложили специальные условия на Quiksilver New Star Camp в Сочи

В Красной Поляне 29 марта стартует десятый юбилейный спортивно-музыкальный фестиваль России Quiksilver New Star Camp

Фестиваль продлится до 7 апреля на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор». «МегаФон» стал цифровым партнером фестиваля: оператор подготовил спортивно-образовательные мероприятия и специальную бонусную программу для своих абонентов.

На отметке Роза 1600 1 апреля в 12:00 «МегаФон» проведет Speedtest Race — сноуборд-контест для всех желающих в дисциплине «бенкед-слалом».

На следующий день в 19:00 в digital-резиденции Flacon пройдет показ фильма «Прибой», участники которого смогут пообщаться с продюсером Сергеем Расшиваевым и режисером Константином Кокоревым.

В коворкинге «МегаФона» 5 апреля в 19:00 для абонентов оператора в digital-резиденции Flacon проведут закрытую лекцию по экшен-съемке.

«"МегаФон" дополнил основную программу фестиваля зрелищными и интересными мероприятиями и подготовил ряд бонусов, которые помогут нашим абонентам решить актуальные задачи по транспорту, прокату снаряжения и питанию. Комфорт клиентов для нас на первом месте, и мы рады, что они смогут экономить и чувствовать себя как дома в корнере "МегаФона", который мы открыли в Flacon специально к фестивалю», — рассказала директора кластера компании «МегаФон» Наталья Юсипова.