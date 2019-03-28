Абонентам «МегаФона» предложили специальные условия на Quiksilver New Star Camp в Сочи
В Красной Поляне 29 марта стартует десятый юбилейный спортивно-музыкальный фестиваль России Quiksilver New Star Camp
Фестиваль продлится до 7 апреля на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор». «МегаФон» стал цифровым партнером фестиваля: оператор подготовил спортивно-образовательные мероприятия и специальную бонусную программу для своих абонентов.
На отметке Роза 1600 1 апреля в 12:00 «МегаФон» проведет Speedtest Race — сноуборд-контест для всех желающих в дисциплине «бенкед-слалом».
На следующий день в 19:00 в digital-резиденции Flacon пройдет показ фильма «Прибой», участники которого смогут пообщаться с продюсером Сергеем Расшиваевым и режисером Константином Кокоревым.
В коворкинге «МегаФона» 5 апреля в 19:00 для абонентов оператора в digital-резиденции Flacon проведут закрытую лекцию по экшен-съемке.
«"МегаФон" дополнил основную программу фестиваля зрелищными и интересными мероприятиями и подготовил ряд бонусов, которые помогут нашим абонентам решить актуальные задачи по транспорту, прокату снаряжения и питанию. Комфорт клиентов для нас на первом месте, и мы рады, что они смогут экономить и чувствовать себя как дома в корнере "МегаФона", который мы открыли в Flacon специально к фестивалю», — рассказала директора кластера компании «МегаФон» Наталья Юсипова.
Чтобы абоненты с пользой провели время на фестивале, «МегаФон» подготовил для них специальные бонусы:
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снаряжение класса VIP по цене PRO в прокате RidersTest&Rent;
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нанесение быстрого парафина на доску в тест-центре «Траектории»;
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комбо в SurfCoffee в RidersLodge и на Розе 540 за 250 рублей;
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лаундж-зона на Роза 1600 с возможностью подзарядки гаджетов;
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интернет LTE/LTE-A.
«Наша задача — обеспечить нашим абонентам самые высокие скорости мобильного интернета для того, чтобы они могли беспрепятственно делиться впечатлениями от увиденного и пользоваться привычными сервисами. Еще летом мы запустили на отметке 1600 базовую станцию 2G/3G/4G/LTE-A, а к старту сезона мы установили в Эсто-Садке, на приюте Пихтовом (ГТЦ "Газпром", высота 1600) и на Розе Стадион (высота 940) дополнительные мобильные базовые станции. Организаторам мы предоставили VPN-каналы со скоростями 20 и 30 Мбит/с для онлайн-трансляции с фестиваля и обеспечения связью рабочих помещений», — рассказал директор сочинского «МегаФона» Игорь Ионов.
Трансляции контеста «МегаФон Speedtest Race» и встречи с режиссером фильма «Прибой» можно будет смотреть на официальных страницах «МегаФона» в соцсетях и на «МегаФон ТВ».
Подробнее о бонусах и специальной программе для абонентов «МегаФона» можно узнать на сайте New Star Camp. По ссылке — подробная информация о фестивале и пакетные туры от 3 до 10 дней, сообщила 28 марта пресс-служба «МегаФона».
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