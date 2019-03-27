В Краснодаре мужчина сломал сестре обе руки за отказ готовить суп на ужин
В Краснодаре против мужчины возбудили уголовное дело за то, что он сломал сестре обе руки из-за отказа приготовить суп
Полицейским поступило сообщение о том, что с улицы Черняховского госпитализировали женщину с переломами обеих рук. Во время опроса потерпевшая рассказала, что живет вместе со своим 58-летним братом, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Родственники поссорились из-за отказа женщины готовить суп на ужин. Тогда мужчина несколько раз ударил сестру металлической палкой и ушел из дома. В течение недели злоумышленник жил у случайных знакомых, а потом решил вернуться домой. Там его задержали полицейские.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили 27 марта в пресс- службе УМВД России по Краснодару.
Как писали Юга.ру, в марте в Курганинском районе задержали мужчину, который два раза угонял машину у брата.
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