В Краснодаре мужчина сломал сестре обе руки за отказ готовить суп на ужин

В Краснодаре против мужчины возбудили уголовное дело за то, что он сломал сестре обе руки из-за отказа приготовить суп

Полицейским поступило сообщение о том, что с улицы Черняховского госпитализировали женщину с переломами обеих рук. Во время опроса потерпевшая рассказала, что живет вместе со своим 58-летним братом, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Родственники поссорились из-за отказа женщины готовить суп на ужин. Тогда мужчина несколько раз ударил сестру металлической палкой и ушел из дома. В течение недели злоумышленник жил у случайных знакомых, а потом решил вернуться домой. Там его задержали полицейские.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили 27 марта в пресс- службе УМВД России по Краснодару.