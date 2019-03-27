В Краснодаре мужчина сломал сестре обе руки за отказ готовить суп на ужин

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре против мужчины возбудили уголовное дело за то, что он сломал сестре обе руки из-за отказа приготовить суп

Полицейским поступило сообщение о том, что с улицы Черняховского госпитализировали женщину с переломами обеих рук. Во время опроса потерпевшая рассказала, что живет вместе со своим 58-летним братом, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Родственники поссорились из-за отказа женщины готовить суп на ужин. Тогда мужчина несколько раз ударил сестру металлической палкой и ушел из дома. В течение недели злоумышленник жил у случайных знакомых, а потом решил вернуться домой. Там его задержали полицейские.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили 27 марта в пресс- службе УМВД России по Краснодару.

Как писали Юга.ру, в марте в Курганинском районе задержали мужчину, который два раза угонял машину у брата.

Краснодар Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи на полицейского завели дело за тройное ДТП на служебной машине
Мутко пообещал помочь Адыгее реализовать проекты к 100-летию автономии республики
Мэр Краснодара предложил эксперту из Ростова стать советником по городской среде
В Краснодаре из-за пожара в ТРК «Меридиан» эвакуировали более 600 человек
Кубанские парламентарии приняли закон о развитии метро, канатных и железных дорог
В Краснодаре уличный музыкант ударил ножом парня, которому не понравились его армейские песни

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Читайте также

Реклама на портале