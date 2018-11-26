Тело второго утонувшего рыбака нашли в Краснодарском водохранилище

Краснодарский край

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Спасатели нашли тела обоих утонувших в Краснодарском водохранилище рыбаков

Второго погибшего нашли в ходе совместной операции спасатели «Кубань-СПАС» и Южного регионального поисково-спасательного отряда. Его тело обнаружили днем 26 ноября, передает «Кубань 24».

Как сообщали Юга.ру, 22 ноября двое 27-летних парней на лодке отправились на рыбалку возле хутора Ленина. Один из них позвонил отцу и сказал, что они возвращаются, но спустя два часа молодые люди не объявились. Тогда мужчина обратился к спасателям.

23 ноября одного из рыбаков нашли мертвым. Он был в спасательном жилете, что может указывать на то, что он не утонул, а умер от переохлаждения, отмечали в «Кубань-СПАС».

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