В Ялте подростка госпитализировали после взрыва самодельного устройства

Крым

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15-летний житель Ялты 26 марта получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства

Инцидент произошел в поселке Никита. Подростка госпитализировали с травмами, он находится в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».

Мэр Ялты Алексей Челпанов рассказал агентству ТАСС, что в руках у мальчика взорвался самодельный взрывпакет, который он смастерил из фейерверков. У ребенка оторвало кисть руки, также он получил сильные ожоги лица.

По факту произошедшего проводится проверка. По данным оперативных служб, инцидент носит бытовой характер.

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В Ялте подростка госпитализировали после взрыва самодельного устройства
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