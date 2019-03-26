В Ялте подростка госпитализировали после взрыва самодельного устройства

15-летний житель Ялты 26 марта получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства

Инцидент произошел в поселке Никита. Подростка госпитализировали с травмами, он находится в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».

Мэр Ялты Алексей Челпанов рассказал агентству ТАСС, что в руках у мальчика взорвался самодельный взрывпакет, который он смастерил из фейерверков. У ребенка оторвало кисть руки, также он получил сильные ожоги лица.

По факту произошедшего проводится проверка. По данным оперативных служб, инцидент носит бытовой характер.