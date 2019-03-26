В Ялте подростка госпитализировали после взрыва самодельного устройства
15-летний житель Ялты 26 марта получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства
Инцидент произошел в поселке Никита. Подростка госпитализировали с травмами, он находится в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».
Мэр Ялты Алексей Челпанов рассказал агентству ТАСС, что в руках у мальчика взорвался самодельный взрывпакет, который он смастерил из фейерверков. У ребенка оторвало кисть руки, также он получил сильные ожоги лица.
По факту произошедшего проводится проверка. По данным оперативных служб, инцидент носит бытовой характер.
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