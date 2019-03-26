На экс-министра Абызова завели дело за создание преступного сообщества и хищение 4 млрд рублей в сфере энергетики

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова

Абызова заподозрили в создании преступного сообщества и мошенничестве в сфере энергетики (ч. 2,3 ст. 210 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, махинации Абызов и его сообщники совершали с апреля 2011-го по ноябрь 2014-го. Абызов при этом являлся бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций и был организатором преступного сообщества.

«Путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Предполагаемыми соучастниками преступления ведомство назвало пять человек — бывшего гендиректора Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) Александра Пелипасова, председателя совета директоров компании Николая Степанова, бывшего члена правления, начальника управления конкурентного ценообразования НП «Совет рынка» Максима Русакова (организация занималась в том числе контролем оптового рынка ТЭК), замдиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галину Фрайденберг и Сергея Ильичева, который возглавлял АО «Региональные электрические сети» (РЭС) на протяжении почти 10 лет и покинул свой пост в январе.

«Совершая хищение, Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны», — заявили в СКР.

Сейчас с фигурантами дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по нему осуществляют сотрудники ФСБ.