На экс-министра Абызова завели дело за создание преступного сообщества и хищение 4 млрд рублей в сфере энергетики
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова
Абызова заподозрили в создании преступного сообщества и мошенничестве в сфере энергетики (ч. 2,3 ст. 210 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, махинации Абызов и его сообщники совершали с апреля 2011-го по ноябрь 2014-го. Абызов при этом являлся бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций и был организатором преступного сообщества.
«Путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Предполагаемыми соучастниками преступления ведомство назвало пять человек — бывшего гендиректора Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) Александра Пелипасова, председателя совета директоров компании Николая Степанова, бывшего члена правления, начальника управления конкурентного ценообразования НП «Совет рынка» Максима Русакова (организация занималась в том числе контролем оптового рынка ТЭК), замдиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галину Фрайденберг и Сергея Ильичева, который возглавлял АО «Региональные электрические сети» (РЭС) на протяжении почти 10 лет и покинул свой пост в январе.
«Совершая хищение, Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны», — заявили в СКР.
Сейчас с фигурантами дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по нему осуществляют сотрудники ФСБ.
Кто такой Михаил Абызов
Абызов родился в 1972 году, окончил Московский государственный открытый педагогический университет. С 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса, в том числе работал зампредом совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго», занимал руководящие должности в РАО ЕЭС и «УК "Кузбассразрезуголь"». В 2006–2012 годах руководил советом директоров холдинга RU-COM, в который входило АО «СИБЭКО» — основной поставщик тепла в Новосибирской области.
В начале 2012 года стал советником президента (главой государства тогда был Дмитрий Медведев). Через несколько месяцев, после победы Владимира Путина на выборах президента, был назначен министром открытого правительства. В состав нового правительства, сформированного в мае 2018 года, Абызов не вошел, а его должность упразднили.
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