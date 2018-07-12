В Сочи грузовик с эстакады упал на рельсы и помешал движению поездов

В Адлере водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути

ДТП произошло в 14:25 на двухпутном участке перегона Хоста — Мацеста, в результате аварии движение на этом участке было остановлено и поезда не смогли отправиться вовремя.

До полутора часов были задержаны поезда №262 Адлер — Архангельск, №545 Оренбург — Адлер, №84 Адлер — Москва, а также пригородные поезда №6526 Аэропорт — Сочи и № 6318 Имеретинский Курорт — Сочи, сообщает пресс-служба СКЖД.

Для устранения последствий со станции Адлер отправили восстановительный поезд. Водитель грузовика остался жив, медики оказали ему неоходимую помощь.