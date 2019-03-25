«Сочи Парк» примет хореографический конкурс Arena Dance

С 26 по 28 марта в первом тематическом парке страны в Сочи пройдет IV Международный детский хореографический конкурс Arena Dance

«Конкурсные просмотры коллективов будут оцениваться в номинациях: детский танец, классический танец, народный и народно-стилизованный танец, эстрадный, современный танец, танцевальное предложение», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

Гала-концерт состоится 28 марта в 17:00 в «Сочи Парк Арене». Для гостей парка вход на все мероприятия фестиваля будет свободным.

Более 700 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Кумертау, Челябинска, Тимашевска, Нижневартовска, Уфы, Омска, Твери, Республики Саха, Самары, Нижнего Новгорода примут участие в борьбе за Гран-при конкурса.