В магазинах Tele2 появятся интерактивные дисплеи с информацией о товаре

Компания Tele2 вводит в своих салонах связи систему электронных дисплеев, на которых будет отображаться актуальная цена и информация о товаре

Технология позволит отображать актуальную и полную информацию об ассортименте салонов в режиме реального времени. Посетители смогут выбрать устройство, сравнить его со смартфонами в той же категории и купить дополнительные товары.

Цифровыми дисплеями будут управлять из офиса компании Tele2. Электронные ценники позволят быстро и единовременно менять стоимость ассортимента во всех магазинах. Также дисплеи будут выполнять функцию цветовой индикации. В результате клиенты смогут легко найти нужный продукт, так как тот или иной цвет будет соответствовать определенной категории товара, рассказали в пресс-службе Tele2.

Технология повысит операционную эффективность, сократит издержки компании и исключит вероятность ошибок из-за несвоевременного обновления цен. Tele2 тестирует систему в своем головном офисе в бизнес-центре Comcity.

«Развитие розничного сегмента — один из ключевых приоритетов Tele2. Мы стремимся совершенствовать точки продаж, адаптировать их наполнение к потребностям клиентов и использовать новые технологии для улучшения качества сервиса», — прокомментировал директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.