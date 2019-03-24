Мальчик из Сочи пытался сделать селфи и сорвался с высоты на заброшенной фабрике в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге с четвертого этажа заброшенного корпуса фабрики упал 11-летний житель Сочи

Это произошло 23 марта. Ребенка с травмами доставили в больницу № 19 имени Раухфуса. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению ТАСС рассказали, что состояние мальчика удовлетворительное. Угрозы для жизни нет.

По данным «Конкретно.ру», ребенок приехал в Санкт-Петербург из Сочи к отцу и брату утром 22 марта. Несчастный случай произошел на заброшенном корпусе фабрики резиновых изделий «Красный треугольник». Мальчик сорвался с четвертого этажа, пытаясь сделать селфи.