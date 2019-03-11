В Грозном школьница выпала из окна, пытаясь сделать селфи с плюшевым медведем
Следователи проводят проверку после гибели 16-летней жительницы Грозного, выпавшей из окна
Инцидент произошел 8 марта в Ленинском районе города.
«Девочка выпала из окна квартиры на 9 этаже, от полученных повреждений скончалась на месте. Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, она упала из-за неосторожных действий в момент, когда находилась на подоконнике», — сообщили в пресс-службе СКР по Чечне.
По информации «Комсомольской правды», это произошло, когда девушка решила сделать селфи с подаренным ей на праздник плюшевым медведем. Свидетелем происшествия стала подруга погибшей, у нее случился эпилептический припадок.
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Как писали Юга.ру, прошлой осенью в Грозном из-за селфи пострадала 13-летняя девочка — она упала с тоннеля и сломала позвоночник.
И другие события Краснодара с 11 по 17 марта
Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.