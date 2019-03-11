В Грозном школьница выпала из окна, пытаясь сделать селфи с плюшевым медведем

Следователи проводят проверку после гибели 16-летней жительницы Грозного, выпавшей из окна

Инцидент произошел 8 марта в Ленинском районе города.

«Девочка выпала из окна квартиры на 9 этаже, от полученных повреждений скончалась на месте. Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, она упала из-за неосторожных действий в момент, когда находилась на подоконнике», — сообщили в пресс-службе СКР по Чечне.

По информации «Комсомольской правды», это произошло, когда девушка решила сделать селфи с подаренным ей на праздник плюшевым медведем. Свидетелем происшествия стала подруга погибшей, у нее случился эпилептический припадок.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, прошлой осенью в Грозном из-за селфи пострадала 13-летняя девочка — она упала с тоннеля и сломала позвоночник.