Футболисты «Сочи» на стадионе «Фишт» обыграли «СКА-Хабаровск»
Футбольный клуб «Сочи» 24 марта на домашней арене выиграл у «СКА-Хабаровска»
Матч 28-го тура первенства Футбольной начиональной лиги прошел на сочинском стадионе «Фишт». За игрой следили более 3,3 тыс. болельщиков.
Хозяева выиграли со счетом 2:0. Голы забили полузащитники Евгений Песегов и Ян Казаев на 14-й и 57-й минутах соответственно.
В матче 29-го тура ФНЛ «Сочи» сыграет с «Мордовией». Встречу проведут на выезде 30 марта.
Как сообщали Юга.ру, в рамках 28-го тура ФНЛ «Армавир» 24 марта на выезде сыграл вничью с ярославским «Шинником».
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