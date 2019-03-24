Футболисты «Сочи» на стадионе «Фишт» обыграли «СКА-Хабаровск»

Футбольный клуб «Сочи» 24 марта на домашней арене выиграл у «СКА-Хабаровска»

Матч 28-го тура первенства Футбольной начиональной лиги прошел на сочинском стадионе «Фишт». За игрой следили более 3,3 тыс. болельщиков.

Хозяева выиграли со счетом 2:0. Голы забили полузащитники Евгений Песегов и Ян Казаев на 14-й и 57-й минутах соответственно.

В матче 29-го тура ФНЛ «Сочи» сыграет с «Мордовией». Встречу проведут на выезде 30 марта.