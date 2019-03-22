В Сочи мужчину осудили на 14 лет за сексуальное насилие над восьмилетним пасынком
В Сочи суд вынес приговор 31-летнему мужчине, обвиняемому в сексуальном насилии над восьмилетним мальчиком
Следствием и судом установлено, что мужчина с семьей жил в съемном жилье в одном из домов на улице Шолоховской в селе Воронцовка.
В июле и сентябре 2016 года он, будучи пьяным, дважды совершил в отношении восьмилетнего пасынка иные действия сексуального характера. При этом злоумышленник угрожал мальчику физической расправой, если тот кому-то расскажет о случившемся.
Суд признал отчима виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщила 22 марта пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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