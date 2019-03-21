В России освободят от НДС экспорт услуг

Минфин РФ 21 марта внес в Госдуму законопроект об освобождении от НДС экспорта услуг

Поправки в Налоговый кодекс, разработанные ведомством, предполагают, что тем, кто занимается экспортом услуг, предоставят возможность получать налоговые вычеты по аналогии с тем, как это сделано сейчас для товаров.

«То есть, если сейчас товары экспортируются, то НДС, который был уплачен на территории РФ, можно принять на вычет. По услугам сейчас права на возмещение нет, но развитие цифровой экономики выявило необходимость принятия данного законопроекта», — пояснил на заседании директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Он напомнил, что такое поручение дал президент в декабре 2018 года по итогам встречи с представителями общественной организации «Деловая Россия». Правительство должно до 1 июля 2019 года обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений, передает «Интерфакс».