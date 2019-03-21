В России освободят от НДС экспорт услуг

Вся Россия

Распечатать

Минфин РФ 21 марта внес в Госдуму законопроект об освобождении от НДС экспорта услуг

Поправки в Налоговый кодекс, разработанные ведомством, предполагают, что тем, кто занимается экспортом услуг, предоставят возможность получать налоговые вычеты по аналогии с тем, как это сделано сейчас для товаров.

«То есть, если сейчас товары экспортируются, то НДС, который был уплачен на территории РФ, можно принять на вычет. По услугам сейчас права на возмещение нет, но развитие цифровой экономики выявило необходимость принятия данного законопроекта», — пояснил на заседании директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Он напомнил, что такое поручение дал президент в декабре 2018 года по итогам встречи с представителями общественной организации «Деловая Россия». Правительство должно до 1 июля 2019 года обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений, передает «Интерфакс».

Бизнес-сообщество Налоги
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В России освободят от НДС экспорт услуг
Появилась запись переговоров экипажа разбившегося Ту-154 под Сочи. Пилот со стажем назвал возможные причины крушения
В Сочи высадили саженцы ложнодрока, которого в природе осталось несколько десятков кустарников
Тимати начал продавать свои наушники. На AliExpress не первый месяц продаются почти такие, но в 2-3 раза дешевле
Семилетнему сочинцу с ДЦП собирают деньги на курс реабилитации в клинике Краснодара
В Крыму одна школьница умерла и еще одна попала в реанимацию от отравления лекарством

Лента новостей

Статьи

Балет, тренинг спасателя, детская химическая лаборатория

Чем заняться в выходные 23-24 марта

В Крыму одна школьница умерла от отравления лекарством

Еще одна девочка попала в реанимацию

В Краснодаре приезжий убил знакомого за отказ мыть посуду

Это произошло 8 марта

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Читайте также

Реклама на портале