В Сочи высадили саженцы ложнодрока, которого в природе осталось несколько десятков кустарников
В Сочи на территории Веселовского лесничества 21 марта высадили 1 тыс. экземпляров исчезающего краснокнижного растения — ложнодрока монпелийского
Это вечнозеленый кустарник с ярко-желтыми цветами. В России он сохранился только на Черноморском побережье, в районе Сочи. Строительство трассы Агура — Адлер нарушило основные места его произрастания, и вид оказался на грани исчезновения.
«Поскольку в природе осталось лишь несколько десятков представителей этого вида, мы надеемся, что высадка саженцев станет серьезной поддержкой, которая позволит сохранить это растение на территории России и поддержать его существование», — прокомментировал заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.
В высадке участвовали студенты Сочинского профессионального техникума. Трехлетние саженцы взяли в питомнике Сочинского нацпарка, где выращивают аборигенные, редкие и исчезающие виды древесно-кустарниковых растений Западного Кавказа.
В пресс-службе Сочинского нацпарка рассказали, что ложнодрок — капризный представитель флоры, очень чувствительный к понижению температуры воздуха. Для его благоприятного роста необходимо тепло и «дыхание моря».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.