В Сочи высадили саженцы ложнодрока, которого в природе осталось несколько десятков кустарников

Краснодарский край

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В Сочи на территории Веселовского лесничества 21 марта высадили 1 тыс. экземпляров исчезающего краснокнижного растения — ложнодрока монпелийского

Это вечнозеленый кустарник с ярко-желтыми цветами. В России он сохранился только на Черноморском побережье, в районе Сочи. Строительство трассы Агура — Адлер нарушило основные места его произрастания, и вид оказался на грани исчезновения.

«Поскольку в природе осталось лишь несколько десятков представителей этого вида, мы надеемся, что высадка саженцев станет серьезной поддержкой, которая позволит сохранить это растение на территории России и поддержать его существование», — прокомментировал заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

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В высадке участвовали студенты Сочинского профессионального техникума. Трехлетние саженцы взяли в питомнике Сочинского нацпарка, где выращивают аборигенные, редкие и исчезающие виды древесно-кустарниковых растений Западного Кавказа.

В пресс-службе Сочинского нацпарка рассказали, что ложнодрок — капризный представитель флоры, очень чувствительный к понижению температуры воздуха. Для его благоприятного роста необходимо тепло и «дыхание моря».

Растениеводство Сочи Экология
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В Сочи высадили саженцы ложнодрока, которого в природе осталось несколько десятков кустарников
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