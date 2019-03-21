В Сочи высадили саженцы ложнодрока, которого в природе осталось несколько десятков кустарников

В Сочи на территории Веселовского лесничества 21 марта высадили 1 тыс. экземпляров исчезающего краснокнижного растения — ложнодрока монпелийского

Это вечнозеленый кустарник с ярко-желтыми цветами. В России он сохранился только на Черноморском побережье, в районе Сочи. Строительство трассы Агура — Адлер нарушило основные места его произрастания, и вид оказался на грани исчезновения.

«Поскольку в природе осталось лишь несколько десятков представителей этого вида, мы надеемся, что высадка саженцев станет серьезной поддержкой, которая позволит сохранить это растение на территории России и поддержать его существование», — прокомментировал заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.