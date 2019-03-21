В лесах Адыгеи высадят почти 30 тыс. саженцев тополя и дуба

В Адыгее стартовала акция «Всероссийский день посадки леса», приуроченная к Международному дню леса, который отмечают 21 марта

В рамках акции пройдут эколого-просветительские мероприятия, а также для высадки подготовят около 15 тыс. черенков тополя.

Всего в этом году в Адыгее для восстановления лесов планируется высадить на площади 15,3 га почти 30 тыс. молодых деревьев, из них 9,1 тыс. сеянцев дуба и 19,7 тыс. саженцев тополя. Об этом порталу Юга.ру сообщил заместитель начальника управления лесами Адыгеи Сергей Гавришев.

Деревья высадят в Красногвардейском, Майкопском и Первомайском лесничествах.

«Для закладки культур тополя идет подготовка посадочного материала, осуществляется нарезка черенков. Сегодня 14 тыс. таких черенков будут высажены в питомнике Майкопского лесничества. Еще 600 штук посадят в своей теплице члены школьного лесничества станицы Курджипской. Выращенные из черенков саженцы будут использоваться при осенней посадке», — рассказал Сергей Гавришев.