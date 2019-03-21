В лесах Адыгеи высадят почти 30 тыс. саженцев тополя и дуба

Адыгея

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В Адыгее стартовала акция «Всероссийский день посадки леса», приуроченная к Международному дню леса, который отмечают 21 марта

В рамках акции пройдут эколого-просветительские мероприятия, а также для высадки подготовят около 15 тыс. черенков тополя.

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Всего в этом году в Адыгее для восстановления лесов планируется высадить на площади 15,3 га почти 30 тыс. молодых деревьев, из них 9,1 тыс. сеянцев дуба и 19,7 тыс. саженцев тополя. Об этом порталу Юга.ру сообщил заместитель начальника управления лесами Адыгеи Сергей Гавришев.

Деревья высадят в Красногвардейском, Майкопском и Первомайском лесничествах.

«Для закладки культур тополя идет подготовка посадочного материала, осуществляется нарезка черенков. Сегодня 14 тыс. таких черенков будут высажены в питомнике Майкопского лесничества. Еще 600 штук посадят в своей теплице члены школьного лесничества станицы Курджипской. Выращенные из черенков саженцы будут использоваться при осенней посадке», — рассказал Сергей Гавришев.

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Глава управления лесами рассказал, что осенью 2018 года в Адыгее на площади 10 га посадили 8 тыс. саженцев тополя и черного ореха, на площади 0,6 га были заложены памятные посадки 700 деревьев съедобного каштана и грецкого ореха.

Площадь земель лесного фонда на территории Адыгеи составляет 239,5 тыс. га, из них 115,3 тыс. га — земли лесного фонда с жестким режимом использования, что составляет 48% от всей площади лесов.

Лесное хозяйство Экология
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